Rússia cancela credenciais de seis diplomatas britânicos por indícios de espionagem

Oficial do serviço secreto russo disse que “Londres nos envia agentes de inteligência como cônjuges diplomáticos e se utiliza de crianças pequenas para acobertar atividades de espionagem”

NATALIA KOLESNIKOVA / AFP Essa mesma fonte especificou que os diplomatas privados do credenciamento são três homens e três mulheres



O Ministério das Relações Exteriores da Rússia cancelou as credenciais de seis diplomatas britânicos, em cujo trabalho foram detectados “indícios de atividades de espionagem e sabotagem”, segundo informou nesta sexta-feira (13) o Serviço Federal de Segurança russo (FSB, ex-KGB). A decisão foi adotada com base na documentação fornecida pelos serviços de segurança e “em resposta às inúmeras ações hostis de Londres”, destacou o comunicado do FSB, citado pela agência de notícias oficial russa “TASS”. “Londres nos envia agentes de inteligência como cônjuges diplomáticos e se utiliza de crianças pequenas para acobertar atividades de espionagem”, disse um oficial do FSB à emissora de televisão estatal russa “Rossiya-24”, sob condição de anonimato.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Essa mesma fonte especificou que os diplomatas privados do credenciamento são três homens e três mulheres. “Espionagem britânica clássica, divertida de assistir, mas foi demais”, comentou o oficial da inteligência russa Segundo a “Rossiya-24”, os seis diplomatas privados de suas credenciais trabalham no departamento político da embaixada britânica. Por sua vez, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, declarou que a missão diplomática do Reino Unido em Moscou foi “muito além dos limites estabelecidos pelas Convenções de Viena”. “Mas o mais importante é que não estamos falando apenas do lado formal do problema e do incumprimento das atividades declaradas, mas de ações que buscam causar danos ao nosso povo”, frisou.

*Com informações da EFE