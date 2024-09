Rússia condena ‘assassinato político’ de Nasrallah e alerta para consequências dramáticas

Segundo Moscou, Israel estava consciente desse perigo, mas mesmo assim decidiu agir e ‘matar cidadãos libaneses, o que provocará quase inevitavelmente uma nova onda de violência’

A Rússia condenou de forma veemente neste sábado (28) o “assassinato político” cometido por Israel no Líbano, que resultou na morte do líder do grupo xiita libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah. “Condenamos energicamente outro assassinato político cometido por Israel”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores russo em um comunicado, acrescentando que esta ação poderia ter “consequências dramáticas ainda maiores para o Líbano e todo o Oriente Médio”. Segundo Moscou, Israel estava consciente desse perigo, mas mesmo assim decidiu agir e “matar cidadãos libaneses, o que provocará quase inevitavelmente uma nova onda de violência”.

Dessa forma, Israel “assume total responsabilidade pela escalada subsequente”, segundo argumentou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, ao mesmo tempo em que instou Tel Aviv a cessar imediatamente as hostilidades. “Isto permitiria parar o derramamento de sangue e criar as condições para um acordo político e diplomático”, acrescentou a pasta de Exteriores russa. O movimento libanês confirmou hoje a morte do seu líder sem dar mais detalhes, enquanto Israel garantiu que Nasrallah morreu em um bombardeio realizado por suas forças nos subúrbios ao sul de Beirute na sexta-feira (27).

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte