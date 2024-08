Rússia confirma ataque massivo contra infraestrutura energética da Ucrânia

O ministro da Energia, Herman Galushchenko, descreveu a situação do sistema elétrico como “complicado” após o ataque; companhias cessaram atividades por falta de recursos e estrutura

FE/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE HANDOUT Segundo o primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmygal, houve mortos e feridos no ataque



O Ministério da Defesa da Rússia confirmou nesta segunda-feira (26) que lançou um ataque massivo com drones e mísseis contra alvos da “infraestrutura energética” da Ucrânia. “Nesta manhã, as Forças Armadas da Federação Russa lançaram um ataque massivo por via aérea e marítima com armas de alta precisão e longo alcance e veículos aéreos não tripulados contra instalações críticas de infraestrutura energética que garantem o funcionamento do complexo militar-industrial da Ucrânia”, afirmou o relatório militar russo. Segundo os militares russos, “todos os objetivos” que Moscou estabeleceu para essa operação foram alcançados. Kiev confirmou horas antes um ataque massivo russo com drones e mísseis durante as primeiras horas da manhã que afetou 15 das 24 regiões ucranianas.

Segundo o primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmygal, houve mortos e feridos no ataque. As autoridades das regiões de Volyn (noroeste), Dnipropetrovsk (centro), Zaporizhzhya (sudeste) e Zhytomyr (centro-oeste), por sua vez, relataram a morte de um total de quatro pessoas. O ministro da Energia, Herman Galushchenko, descreveu a situação do sistema elétrico como “complicado” após o ataque, e as empresas do setor anunciaram cortes de emergência devido aos danos sofridos. Com a operação recente, já se contabiliza o nono ataque massivo russo contra o sistema elétrico ucraniano desde 22 de março.

