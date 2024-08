Rússia retaliará jornalistas de mais países ocidentais por entrada ilegal em Kursk

País já abriu processos criminais contra um jornalista americano, da emissora CNN, e dois italianos, da estatal RAI

EFE/EPA/STRINGER Fronteira entre Rússia e Ucrânia em Kursk



A Rússia vai adotar medidas retaliatórias contra jornalistas de Espanha, França e Bélgica por terem entrado ilegalmente no território do país, na região de Kursk, palco de uma incursão militar da Ucrânia, segundo antecipou nesta sexta-feira (23) a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova. “Temos visto exemplos disso em jornalistas italianos e americanos. Infelizmente, jornalistas de outros países foram apanhados fazendo isto: Espanha, França, Bélgica”, disse a diplomata a jornalistas após participar de um fórum de jovens. A Rússia já abriu processos criminais contra um jornalista americano, da emissora “CNN”, e dois italianos, da estatal “RAI”, por terem atravessado ilegalmente a fronteira para cobrir a ofensiva das Forças Armadas ucranianas na região fronteiriça de Kursk.

“Agora a nossa gente, incluindo diplomatas e especialistas que lidam com esta questão, estão identificando os chamados jornalistas ocidentais que cruzaram a fronteira do nosso país sem qualquer permissão”, destacou Zakharova. A diplomata acrescentou que os jornalistas não possuíam vistos ou autorizações de residência no país, nem eram credenciados pelo Ministério das Relações Exteriores, algo obrigatório para o exercício do trabalho jornalístico na Rússia.

“Agora as agências de aplicação da lei estão identificando os fatos relevantes, sobre os quais serão tomadas decisões apropriadas”, completou Zakharova. A Rússia, que bloqueou o acesso a sites de 81 meios de comunicação europeus em junho, convocou nos últimos dias o embaixador italiano e o encarregado de negócios dos EUA para protestar contra o comportamento dos seus jornalistas.

*Com informações da EFE

