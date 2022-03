Rússia considera ‘inaceitável’ acusação de Biden sobre Putin

Declaração foi dada pelo presidente dos EUA depois do anúncio de um aumento da ajuda financeira à Ucrânia para a guerra contra os russos

Mikhail Klimentyev / SPUTNIK / AFP Porta-voz da presidência condenou acusações contra Putin



Depois de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de “criminoso de guerra”, o porta-voz da presidência russa se manifestou, condenando a fala do americano. “Consideramos inaceitável e imperdoável tal retórica do chefe de Estado cujas bombas mataram centenas de milhares de pessoas em todo o mundo”, disse Dmitri Peskov. A declaração de Biden foi dada pouco depois do anúncio do aumento do valor da ajuda prometida para a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Anteriormente, o valor prometido era de US$ 200 milhões, mas foi aumentado para US$ 1 bilhão. “Ajudamos a Ucrânia a adquirir sistemas de defesa antiaérea adicionais e de maior alcance”, explicou Biden, que acrescentou que a ajuda solicitara por Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, incluirá drones.

*Com informações da AFP