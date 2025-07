Rússia descarta sobreviventes em queda de avião com cerca de 50 pessoas

Segundo dados preliminares do Ministério de Emergência, as buscas continuam no local do acidente, na região de Amur; a bordo do An-24 viajavam 43 passageiros, além da tripulação composta por seis pessoas

AFP Vista aérea do local da queda do avião de passageiros Antonov AN-24, no extremo leste da Rússia - AFP



O Ministério de Situações de Emergência da Rússia declarou como mortos nesta quinta-feira (24) os ocupantes do avião de passageiros An-24, que caiu no Extremo Oriente russo com cerca de 50 pessoas a bordo. “Segundo dados preliminares, não há sobreviventes”, informou o Ministério de Emergência em um comunicado, acrescentando que as buscas continuam no local do acidente, na região de Amur, que faz fronteira com a China. Inicialmente, os restos do An-24 foram encontrados em uma encosta a cerca de 15 quilômetros da cidade de Tynda.

De acordo com dados preliminares fornecidos pelo governador da região de Amur, Vasili Orlov, a bordo do An-24 viajavam 43 passageiros, incluindo cinco crianças, e sua tripulação era composta por seis pessoas. A aeronave, um bimotor turboélice pertencente à companhia Angará, realizava um voo entre as cidades de Blagoveschensk e Tynda. Segundo informações preliminares, o acidente ocorreu durante um pouso de emergência da aeronave. Entre as versões da catástrofe, estão sendo cogitadas as más condições climáticas na região, uma falha técnica ou erro humano.

As autoridades da região declararam estado de emergência em Amur para mobilizar todos os recursos necessários aos serviços de emergência. Os socorristas chegaram ao local do acidente por terrenos montanhosos de difícil acesso, segundo o Ministério de Emergência. No total, 149 especialistas trabalham no local da queda.

*Com informações da EFE