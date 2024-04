Rússia destrói torre de televisão da segunda maior cidade da Ucrânia; veja vídeo

Kharkiv tem sido atacada com mais frequência pelas forças russas nas últimas semanas, em um momento em que o Exército ucraniano alerta para dificuldades nos próximos meses

EFE/EPA/SERGEY KOZLOV Destroços de uma torre de TV parcialmente destruída por um ataque com mísseis russos contra a infraestrutura de televisão em Kharkiv



Um bombardeio russo na cidade de Kharkiv, segunda maior da Ucrânia, destruiu nesta segunda-feira (22) a torre de televisão, anunciaram as autoridades de Kiev. “Os ocupantes atacaram uma infraestrutura de televisão em Kharkiv”, confirmou o governador regional, Oleg Synegubov. “Os funcionários se esconderam durante o alerta. Não houve vítimas”, afirmou, acrescentando que houve “interrupções no sinal da televisão”. A estrutura da torre de televisão de 240 metros desabou pela metade. A instalação já havia sofrido danos após outro ataque russo em março de 2022. Imagens divulgadas nas redes sociais e gravadas pouco depois do impacto mostram a parte superior do edifício desabando em uma nuvem de fumaça cinzenta.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

russians hit Kharkiv’s TV tower today. Fortunately, there were no casualties, this time.

Based on their zombie mindset, they thought this is what can disrupt the “enemy mothership.” We’re fighting against a senseless, dystopian state. pic.twitter.com/Q4uKzdDibe — UNITED24 (@U24_gov_ua) April 22, 2024

As suas infraestruturas energéticas também foram atingidas, causando grandes cortes de energia em março. A cidade de Kharkiv, onde viviam mais de 1,4 milhão de pessoas antes da guerra e que está localizada perto da fronteira russa, tem sido atacada com mais frequência pelas forças russas nas últimas semanas. Esse ataque acontece em um momento em que se alerta para um “período difícil” no front a partir do próximo mês. Isso porque as forças russas ganharam terreno desde a queda de Avdiivka em fevereiro, Moscou reivindicou a tomada da cidade de Novomykhailivka, a cerca de 30 quilômetros de Donetsk. O chefe da Inteligência Militar ucraniana, Kyrylo Budanov, considerou nesta segunda-feira que a situação no front pode piorar em meados de maio e junho. Será um “período difícil” para a Ucrânia, insistiu.

Várias cidades caíram nas mãos da Rússia nas últimas semanas, em um momento em que o Exército ucraniano enfrenta uma escassez de munições e de pessoal militar, e quando a ajuda militar ocidental demora a chegar. Na semana passada, após meses de espera, os Estados Unidos anunciaram um pacote bilionário de ajuda para Kiev. Foi aprovada a destinação de US$ 61 bilhões de dólares (cerca de 320 bilhões de reais). Contudo, o texto precisa ser aprovado pelo Senado e promulgado pelo presidente Joe Biden.

*Com informações da AFP