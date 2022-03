Rússia diz que embargo ao petróleo teria consequências ‘catastróficas’

Ministério de Energia da Rússia afirma que preço do barril poderia chegar a mais de US$ 300; Joe Biden ainda não tomou decisão

RINGO CHIU / AFP Manifestante pede embargo ao petróleo em Los Angeles



A Rússia advertiu nesta segunda-feira , 7, para “consequências catastróficas” na hipótese de um embargo ocidental ao petróleo. Os Estados Unidos e a União Europeia estudam a medida como mais uma das sanções pela invasão à Ucrânia. “É bastante óbvio que a negativa de comprar petróleo russo terá consequências catastróficas para o mercado mundial”, disse o vice-primeiro-ministro russo de Energia, Alexander Novak. “O aumento do preço poderia ser imprevisível e alcançar mais de 300 dólares o barril ou mais”, ressaltou. A porta-voz da Presidência dos Estados Unidos, Jen Psaki, afirmou que Joe Biden ainda não tomou uma decisão sobre o eventual embargo do petróleo russo. O tema foi abordado nesta segunda durante conversa com os presidentes da Alemanha, França e Reino Unido.

*Com informações da AFP