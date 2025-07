Rússia diz que mais de 100 drones ucranianos atacaram Moscou e São Petersburgo

Apesar dessas ofensivas, escala dos ataques russos recentes à Ucrânia supera os lançados na direção oposta

Tetiana DZHAFAROVA / AFP Ataques russos a cidades ucranianas têm acontecido ao longo de toda última semana



A Rússia afirmou que mais de 100 drones ucranianos atacaram Moscou e várias partes do país nesta quinta-feira (17), menos de duas semanas depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, perguntou ao líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se Kiev poderia atacar a capital russa e São Petersburgo, a segunda maior cidade do país. O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas defesas aéreas derrubaram 122 drones ucranianos durante à noite, enquanto ambos os países intensificam os ataques aéreos em meio a uma desaceleração no campo de batalha e esforços paralisados para alcançar a paz.

Ainda assim, a escala dos ataques russos recentes à Ucrânia supera aqueles lançados na direção oposta. Em um ataque noturno na semana passada, a Rússia lançou mais de 700 drones e mísseis, o maior ataque desse tipo na guerra, agora em seu quarto ano. Kiev não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre os últimos ataques de drones.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que três drones que voavam em direção à capital russa foram destruídos. As autoridades disseram que um distrito a leste de São Petersburgo foi alvo. O principal aeroporto da cidade cancelou temporariamente voos durante a noite, mas não citou a ameaça de drones. A Rússia geralmente não fornece detalhes sobre o motivo das interrupções de voos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na região de Voronezh, perto da fronteira com a Ucrânia, as autoridades disseram que três crianças ficaram feridas após destroços de um drone abatido atingirem um bloco de apartamentos de vários andares. Smolensk, uma região a oeste de Moscou, também relatou vítimas de destroços de drones caindo.

Os ataques russos a cidades ucranianas também continuaram ao longo da semana. Na terça-feira (15), o chefe da região oriental de Dnipropetrovsk disse que uma pessoa foi morta e cinco ficaram feridas em ataques noturnos de drones.

*Com informações do Estadão Conteúdo