Yulia Svyrydenko é nomeada Primeira-Ministra da Ucrânia

Ex-ministra de economia substitui Denys Shmyhal, que foi designado pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para ministro da Defesa

FDCO/Rick Robbins Yulia Svyrydenko foi ministra da economia e tem vasta experiência em relações diplomáticas



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou a nomeação de Yulia Svyrydenko como a nova primeira-ministra do país. Svyrydenko, que já ocupou o cargo de ministra da economia, possui 39 anos e uma sólida experiência em relações diplomáticas, especialmente com os Estados Unidos e outras nações ocidentais, tendo participado ativamente das negociações de sanções contra a Rússia em 2022. Denys Shmyhal, que até então exercia a função de primeiro-ministro, foi designado para o cargo de ministro da Defesa.

Em sua nova posição, Svyrydenko destacou que suas principais metas incluem garantir um fornecimento consistente para as forças armadas, aumentar a produção interna de armamentos e aprimorar a tecnologia das forças de defesa do país.

Essa mudança na liderança do gabinete não é considerada uma alteração drástica na política do governo, uma vez que Zelensky optou por manter uma equipe de profissionais com vasta experiência. Essa continuidade é vista como uma estratégia para assegurar a estabilidade e a eficácia nas ações do governo em um momento crítico para a Ucrânia.

A nova primeira-ministra terá a responsabilidade de enfrentar desafios significativos, especialmente em um contexto de conflito e tensões geopolíticas. A expectativa é que Svyrydenko utilize sua experiência anterior para fortalecer a posição da Ucrânia no cenário internacional e garantir a segurança do país.

