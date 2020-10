Rússia e Cazaquistão aumentarão cooperação militar

Os países assinaram um novo acordo de cooperação militar, que amplia o que foi estabelecido no anterior com mais colaboração mútua para treinamento militar e fornecimento de armas

Photo agency/Iliya Pitalev via REUTERS O Ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, comemorou o feito



Nesta sexta-feira (16), os ministros da Defesa do Cazaquistão e da Rússia, respectivamente Nurlan Ermebkaev e Sergei Shoigu, assinaram um novo acordo de cooperação militar. Os dois países já possuíam um tratado desse tipo. A diferença é que o mais recente aumenta a ajuda mútua em formação militar, treinamento de funcionários e fornecimento de armas. As informações são do Ministério da Defesa do Cazaquistão, que afirmou ainda que o novo contrato incluiu novas áreas de atuação, como a manutenção da paz, a luta contra ameaças regionais e os serviços culturais e esportivos.

A ideia é que, juntos, os países desenvolvam um programa estratégico militar de três anos, estabelecendo objetivos em comum. O Ministério de Defesa da Rússia chamou o acordo de um “documento sem precedentes”. Sergei Shoigu afirmou que o Cazaquistão é o principal e o mais próximo parceiro estratégico do país e comemorou o fato dessa cooperação militar ter acontecido apesar da pandemia do novo coronavírus.

*Com informações da EFE