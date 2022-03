Rússia e Ucrânia devem retomar negociações na noite desta quarta-feira

Primeiro encontro ocorreu na última segunda-feira e durou cinco horas, mas sem que os países chegassem a um acordo de paz

Sergei KHOLODILIN / BELTA / AFP - 28/02/2022 Membros das delegações russa e ucraniana na mesa de negociações sobre o conflito entre os países



Uma delegação de negociadores da Rússia está preparada para prosseguir com as negociações com representantes da Ucrânia, nesta quarta-feira, 2. A informação foi divulgada por um porta-voz do Kremlin na manhã desta quarta, que já é o sétimo dia da invasão liderada por Vladimir Putin. “Hoje, ao entardecer, nossa delegação estará no local (das discussões). Vamos esperar os negociadores ucranianos”, afirmou Peskov à imprensa russa. As duas partes se reuniram pela primeira vez na última segunda-feira, 28, na fronteira entre a Bielorrússia e a Ucrânia por quase cinco horas, mas não chegaram a um acordo de paz.

Segundo a agência de notícias Ria Novosti, ligada ao governo russo, o momento exato do encontro ainda não foi definido pelos representantes dos dois países, mas ainda não deve inviabilizar o encontro. “As negociações não foram canceladas, mas seu horário foi adiado. Elas podem ocorrer na noite de 2 de março ou mais tarde”, disse uma fonte do governo russo. No encontro, Moscou deve ser representada pelo assessor presidencial do governo, Vladimir Medinsky, pelo vice-chanceler Andrei Rudenko, pelo vice-ministro da Defesa, Alexander Fomin, pelo chefe do Comitê de Assuntos Internacionais da Duma, Leonid Slutsky, e pelo embaixador russo na Bielorrússia, Boris Gryzlov. Já Kiev, terá como representantes o ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, o chefe da facção Servo do Povo, David Arakhamia, o vice-chanceler, Mykola Tochitsky, o assessor do chefe do gabinete presidencial, Mikhail Podolyak, o vice da Verkhovna Rada, Rustem Umerov, e o primeiro vice-chefe da delegação ucraniana do Grupo de Contato Trilateral Andriy Kostin compareceu à reunião.