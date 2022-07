Rússia e Ucrânia vão assinar acordo sobre exportação de grãos nesta sexta

Encontro vai acontecer na Turquia; commodities estão paradas nos portos ucranianos desde o início da guerra

Handout / TURKISH DEFENCE MINISTRY / AFP Representantes da Rússia, Ucrânia, Turquia e ONU se reúnem em Istambul para criar corredor humanitário e exportações os grãos ucranianos



A Turquia informou nesta quinta-feira, 21, que a Rússia e a Ucrânia vão assinar nesta sexta um acordo sobre a exportação de grão ucranianos através do Mar Negro que estão presos nos portos desde que as tropas de Vladimir Putin invadiram o Leste Europeu em 24 de fevereiro. “A cerimônia de assinatura do acordo de transporte de grãos, que contará com a presença do presidente turco Recep Tayyip Erdogan e do secretário-geral da ONU, António Guterres, acontecerá [na sexta-feira] com a participação da Ucrânia e da Rússia”, anunciou o gabinete do presidente turco.

As discussões entre os países para negociar as exportações começou na última quarta-feira, 13, e contou com a presença de representantes da Turquia e a Organização das Nações Unidas. Na ocasião, o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, informou em entrevista ao jornal espanhol El País que estavam “a dois passos de chegar a um acordo com a Rússia” e estava confiante no resultado positivo desta reunião. A Turquia, membro da Otan e aliada de ambos os lados no conflito, diz que tem 20 navios mercantes esperando no Mar Negro que podem ser rapidamente carregados com grãos ucranianos.