Rússia faz ataque em grande escala contra Kiev com drones e mísseis e deixa ao menos 8 feridos

A capital da Ucrânia, Kiev, foi alvo de um ataque combinado de drones e mísseis em grande escala nesta sexta-feira (23), com explosões e disparos de metralhadora ouvidos por toda a cidade. Muitos moradores estavam se abrigando em estações de metrô subterrâneas. “Explosões na capital. As defesas aéreas foram ativadas. A cidade e a região são alvo de um ataque combinado do inimigo”, afirmou Vitali Klitschko no Telegram. O ataque deixou pelo menos oito feridos, dois dos quais foram hospitalizados e os outros receberam atendimento no local, acrescentou. O ataque russo noturno, que se estendeu até o início do sábado, 24, ocorreu horas depois que a Rússia e a Ucrânia iniciaram uma grande troca de prisioneiros, na primeira fase de um acordo firmado pelos dois lados em uma reunião em Istambul, na semana passada.

O chefe da administração civil e militar da capital ucraniana, Tymur Tkachenko, relatou dois incêndios no distrito de Sviatochynskyi causados pelo ataque. Destroços de drones caíram em um edifício residencial no distrito de Solomianskyi e partes de um míssil caíram no distrito de Obolonskyi, acrescentou. Na sexta-feira, duas pessoas morreram em ataques russos à cidade portuária de Odessa, no sul, e outras três no oblast (região administrativa) de Kherson, também no sul. O Exército russo, por sua vez, afirmou que a Ucrânia lançou 788 drones e mísseis contra seu território desde terça-feira. Desse total, 766 foram neutralizados.

*Com informações do Estadão Conteúdo e AFP