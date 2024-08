Rússia inicia operação antiterrorista em Kursk, Belgorod e Briansk após incursão ucraniana

Desde o início da incursão em solo russo, Defesa do país afirmou que a Ucrânia sofreu mais de mil baixas, além de ter perdido 36 veículos blindados — incluindo dez tanques

EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN De acordo com os militares russos, os sistemas de defesa antiaérea abateram 26 drones sobre a região de Kursk



O Comitê Nacional Antiterrorismo (CNA) da Rússia informou, neste sábado (10) que impôs o “regime de operações antiterroristas” nas regiões de Kursk, Belgorod e Briansk, fronteiriças com a Ucrânia. A medida, que é tomada após uma incursão terrestre ucraniana em Kursk, entrou em vigor ontem à noite (9) com o objetivo de “garantir a segurança dos cidadãos e reprimir a ameaça de atos terroristas cometidos pelas forças de sabotagem e reconhecimento do inimigo”, segundo um comunicado do CNA. “As instituições estatais estão tomando medidas adicionais para garantir a segurança dos cidadãos, manter a ordem pública e reforçar a proteção antiterrorista das instalações”, acrescentou o comunicado.

O CNA alegou ainda que os serviços de inteligência ucranianos “cometeram uma tentativa sem precedentes de desestabilizar a situação em várias regiões” da Rússia. No ano passado, a Rússia estabeleceu brevemente o “regime de operações antiterroristas” em Moscou e na sua região durante o motim do grupo paramilitar Wagner, cujos combatentes marcharam em direção à capital russa. Essa medida reforça os poderes das forças de segurança e permite-lhes restringir os movimentos dos cidadãos.

Pelo quinto dia consecutivo, a Rússia segue combatendo as forças ucranianas que entraram na região de Kursk na terça-feira (6) e, segundo blogueiros militares e analistas do americano Instituto para o Estudo da Guerra (ISW na sigla em inglês), conseguiram penetrar cerca de trinta quilômetros em território russo. O Ministério da Defesa russo garantiu que impediu novas tentativas de avanço das tropas ucranianas em Kursk e causou 175 baixas no Exército de Kiev em um único dia. “Durante o último dia, as tentativas de unidades inimigas de penetrar profundamente no território russo foram rechaçadas”, afirmou o comunicado militar russo.

No total, desde o início da incursão, a Ucrânia sofreu mais de 1.100 vítimas, segundo a Defesa russa, que detalhou que Kiev perdeu ainda 36 veículos blindados, incluindo 10 tanques, durante esse último dia. Além disso, de acordo com os militares russos, os sistemas de defesa antiaérea abateram 26 drones sobre a região de Kursk e seis outros dispositivos foram neutralizados na região de Yaroslavl. O governador em exercício de Kursk, Alexei Smirnov, reconheceu na sexta-feira (9) que a situação na região continua “tensa” devido à incursão ucraniana.

Hoje, o governador relatou que os habitantes das cidades fronteiriças com a Ucrânia continuam abandonando a região. “Desde 6 de agosto, a saída de moradores das cidades fronteiriças continua em nossa região. As pessoas saem em ônibus preparados (pelas autoridades) ou viajam em transporte pessoal”, escreveu Smirnov neste sábado em seu canal no Telegram.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte