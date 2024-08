Rússia utiliza cerca de 3500 mil bombas planadoras por mês contra Ucrânia; projétil contém sistema guiado de precisão

A bomba russa FAB-3000 M-54 carrega 1.400 quilos de explosivos e pesa até três toneladas, mas continua sendo mais barata que outros mísseis guiados, como o Kalibr

Buscando superar defesas antiaéreas ucranianas, a Rússia começou a usar bombas FAB-3000, que podem planar graças a um sistema de guiagem altamente preciso. Os projéteis explosivos, que pesam até três toneladas, são lançados fora do alcance dos sistemas de defesa aérea ucranianos, aumentando a capacidade ofensiva russa. Introduzido no início do ano passado, o UMPK (Módulo Universal de Planejamento e Correção) transforma bombas tradicionais em planadoras guiadas. Anteriormente, o sistema de aprimoração de bombas aéreas era utilizado somente em aeronaves menores. Agora, o UMPK foi adaptado para a FAB-3000, permitindo que essa munição seja lançada com precisão a longas distâncias.

A primeira FAB-3000 equipada com UMPK foi lançada na região da Carcóvia, ao leste do país, em junho. No mês seguinte, o Ministério da Defesa russo publicou um vídeo confirmando o uso da tecnologia. O vídeo divulgado mostra a FAB-3000 sendo carregada em um caça Sukhoi Su-34 — desenvolvido nos anos 80, na União Soviética, com o objetivo primário de atuar em combates terrestres e navais, mas que foi posteriormente adaptado para servir como bombardeiro. A seguir, no vídeo, agentes da Força Aérea Russa equipam a bomba com o UMPK, e nas imagens é possível ver a “superbomba” planando em direção ao alvo após o desdobramento das asas do módulo. A FAB-3000 M-54 carrega 1.400 quilos de explosivos.

É estimado que a Rússia está lançando cerca de 3,5 mil bombas planadoras por mês. Graças ao UMPK, essas bombas são usadas para destruir posições defensivas ucranianas, facilitando o avanço das tropas terrestres russas. A precisão da FAB-3000 é considerável, com uma margem de erro de até 10 metros. Apesar disso, seu alto poder destrutivo compensa qualquer possível forma de imprecisão, tornando-a uma ameaça significativa para as forças e civis ucranianos. A FAB-3000, modelo soviético antigo, remonta aos anos 1950. A Rússia possui grandes estoques dessa bomba, que agora está sendo adaptada para uso moderno com kits de guiagem.

Os kits de guiagem custam cerca de R$ 100 mil cada, uma fração do custo de um míssil de precisão. Isso torna a estratégia russa de usar bombas guiadas mais econômica, comparada aos R$ 5 milhões estimados para um míssil de cruzeiro Kalibr. Especialistas defendem a ampliação do uso das FAB-3000 devido ao seu impacto significativo.

