Rússia intensifica ataques com mísseis contra capital ucraniana

Kiev foi atacada pela manhã e à noite, deixando dois feridos e destruição

EFE/EPA/STEPAN FRANKO Kiev teve dois bombardeios russos durante esta segunda-feira



A Rússia intensificou os ataques com mísseis contra Kiev, capital da Ucrânia, nesta segunda-feira, 29, começando com um raro ataque diurno que fez os moradores correrem em busca de abrigo, seguido por um bombardeio noturno que feriu pelo menos uma pessoa, disseram autoridades ucranianas. Em outra onda de bombardeios no oeste do país, durante a noite, as autoridades ucranianas admitiram que os ataques atingiram uma instalação militar, segundo uma de suas poucas declarações sobre alvos militares impactados. Após os bombardeios noturnos da véspera, que não causaram danos significativos na capital, as sirenes antiaéreas voltaram a soar na manhã desta segunda, seguidas de uma série de explosões às 11h10 locais (5h10 em Brasília). “O inimigo lançou ataques com mísseis contra o território ucraniano, pela segunda vez em 24 horas”, disse o comandante do Exército ucraniano, Valery Zalukhny, garantindo que todos os projéteis deste ataque haviam sido derrubados. “No total, 11 mísseis do tipo Iskander-M e Iskander-K foram lançados do norte” contra Kiev e sua região, acrescentou. De acordo com as autoridades da cidade, um homem ficou ferido e precisou ser hospitalizado.

Durante a noite, Kiev sofreu um novo ataque em massa com drones que deixou uma mulher de 27 anos ferida, segundo o prefeito da cidade, Vitali Klitschko. Os destroços da derrubada dos drones causaram um incêndio em uma casa e três veículos em diferentes pontos da cidade, indicaram as administrações civil e militar. Mais cedo, o Parlamento da Ucrânia aprovou um pacote de sanções contra o Irã, aliado da Rússia, depois que Kiev alegou que Moscou usou drones iranianos no maior ataque de aviões não tripulados à capital desde o começo da invasão. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou nesta noite que “a Rússia quer ir até o fim neste caminho do mal” com seus ataques.

*Com informações da AFP