Rússia lança maior ataque de drones à Ucrânia desde o início da guerra

Autoridades ucranianas estimam que duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas; bombardeio aéreo durou mais de cinco horas

Handout / National Police of Ukraine / AFP Governo ucraniano diz ter abatido 52 dos 54 drones lançados contra o país



A Ucrânia afirmou, neste domingo, 28, que controlou durante a madrugada “o maior” ataque de drones lançado em Kiev desde o início da invasão russa, que deixou pelo menos dois mortos e três feridos na capital. “No total, houve um número recorde de drones explosivos lançados: 54”, disse a força aérea ucraniana no Telegram. As autoridades afirmam ter destruído 52 equipamentos. Do total, cerca de 40 foram lançados em Kiev. “Este é o maior ataque de drones contra a capital desde o início da invasão”, lamentou a administração militar regional nas redes sociais. As autoridades militares especificaram que o ataque “se desenvolveu em várias ondas e o alerta aéreo durou mais de cinco horas”. “De acordo com dados preliminares, mais de 40 drones russos foram derrubados pela defesa antiaérea” em Kiev, acrescentou.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu o trabalho. “Toda vez que eles derrubam drones e mísseis inimigos, vidas são salvas. Eles são os nossos heróis”, escreveu ele no Telegram. Os ataques, no entanto, deixaram pelo menos dois mortos e três feridos na capital, segundo as autoridades. “As pessoas estão em estado de choque. Os danos são significativos, as janelas estão quebradas, o telhado danificado”, disse Sergei Movchane, um morador de 50 anos. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, descreveu o ataque como “massivo” e especificou que os drones foram lançados “de várias direções ao mesmo tempo”. É o 14º ataque de drones russos em Kiev desde o início de maio, segundo as autoridades. A capital estava relativamente livre desse tipo de ofensiva desde o início do ano.

No bairro de Solomianski, um homem de 41 anos morreu e uma mulher de 35 anos foi hospitalizada. Outra pessoa morreu no bairro de Golosivski depois que restos de drones russos caíram “em um prédio de sete andares”, segundo a administração regional. Uma pessoa ficou ferida. Houve também um incêndio numa zona de armazéns, que se propagou por mais de 1.000 m2 e deixou um homem ferido. “Hoje, o inimigo decidiu ‘parabenizar’ os habitantes (da capital) pelo Dia de Kiev com a ajuda de seus drones assassinos”, ironizaram as autoridades regionais, mencionando o feriado da cidade celebrado neste domingo.