Maduro volta ao Brasil para reunião com Lula na próxima terça-feira

Evento promovido pelo Itamaraty será realizado em Brasília e contará com outros representantes da América do Sul

EFE/ Rayner Peña Nicolás Maduro, sucessor de Hugo Chaves, é o atual presidente da Venezuela



O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, irá retornar ao Brasil na próxima terça-feira, 30, para uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O evento que será realizado em Brasília e promovido pelo Itamaraty marca a volta do líder venezuelano em solo brasileiro desde a proibição imposta pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2019, que impedia a entrada de integrantes do governo de Maduro em território nacional. O representante da Venezuela já era aguardado para a posse presidencial de Lula, no primeiro dia do ano de 2023, mas devido a revogação do decreto de Bolsonaro em 30 de dezembro de 2022, a comitiva de Maduro não teve tempo hábil para organizar vinda para o Brasil. O encontro com representantes da América do Sul não aconteceu nos últimos oito anos e há a expectativa de que outras reuniões possam acontecer anualmente. Entre os assuntos que serão abordados são a saúde, educação e economia. Na terça-feira, com o fim da reunião, haverá um jantar promovido pelo governo federal no Palácio do Alvorada.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro