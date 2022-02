Rússia nega ter atacado a capital da Ucrânia com mísseis na manhã desta sexta

Fortes explosões foram ouvidas e, segundo o prefeito de Kiev, pelo menos três civis ficaram feridos em um bairro a sudoeste da cidade

EFE//SERGEY DOLZHENKO Consequências de um bombardeio noturno em uma área residencial de Kiev, na Ucrânia



A Rússia negou que tenha lançado um ataque com mísseis contra a capital da Ucrânia, Kiev, no início da manhã desta sexta-feira, 25, ao contrário do que alegou o governo do país vizinho. “Não houve ataque de mísseis a Kiev”, teria afirmado o Ministério da Defesa russo, de acordo com a agência de notícias Interfax, de mesma nacionalidade. Do outro lado, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, falou no Twitter sobre “horríveis ataques de mísseis a Kiev”. “A última vez que nossa capital sofreu algo semelhante foi em 1941, quando foi atacada pela Alemanha nazista”, completou o ucraniano. No início da manhã de hoje, fortes explosões foram ouvidas em Kiev. Anton Gerashchenko, assessor do Ministério do Interior ucraniano, as atribuiu ao fogo de baterias antiaéreas que defendiam a cidade. Pelo menos três pessoas ficaram feridas em um bairro no sudoeste da cidade.

*Com informações da EFE