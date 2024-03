Rússia prende 11 suspeitos de atentado que matou ao menos 115 em casa de show

Serviço secreto russo afirma que eles tinham ‘contatos na Ucrânia’

Polícia russa recolhe mortos em ataque terrorista que deixou ao menos 115 mortos



Autoridades da Rússia anunciariam neste sábado, 23, que foram presos 11 suspeitos no envolvimento com o atentato terrorista que deixou ao menos 115 pessoas na noite de ontem em Moscou. No comunicado também há a informação de que o número de vítimas deve subir. Há ao menos três crianças entre os mortos. A prefeitura da capital russa anunciou que as famílias das vítimas serão indenizadas em R$ 160 mil cada, pela perda do ente.

De acordo com informações do chefe do Serviço Federal de Segurança (FSB), Alexander Bortnikov, quatro dos detidos foram os responsáveis pelo tiroteio dentro da casa de espetáculos Crocus City Hall, no shopping homônimo, em um distrito periférico a 20 km do centro da capital russa. Eles foram presos na região de Briansk, 340 km a sudoeste de Moscou, quando furaram um bloqueio policial. Após perseguição, o carro foi parado e os homens foram presos. Dois suspeitos fugiram para a uma floresta, mas também foram capturados.

Com o carro foram apreendidos uma pistola, um pente de munição para rifles de assalto e passaportes do Tadjiquistão, república de maioria muçulmana da Ásia Central que pertenceu à antiga União Soviética (1922-1991). Na noite de sexta (22), o grupo terrorista EI (Estado Islâmico) assumiu o atentado.