Rússia prende mulher suspeita de participar de atentado que matou blogueiro militar

Daria Trepova, 26, é suspeita de ter participado da explosão em um café em São Petersburgo que matou Vladlen Tatarsky; ele era defensor da ofensiva russa contra a Ucrânia

O governo da Rússia anunciou a prisão de uma mulher suspeita de participar do atentado que matou um blogueiro militar russo. A detenção de Daria Trepova, 26, aconteceu no domingo, 2, mas foi confirmada pelas autoridades nesta segunda-feira, 3. Ela teria participado do atentado com bomba em um café de São Petersburgo no domingo que matou o blogueiro Maxim Fomin. Conhecido pelo pseudônimo Vladlen Tatarsky, o influenciador era um defensor da ofensiva russa contra a Ucrânia e discursava em uma conferência de uma organização que apoiava os ataques ao território ucraniano, a Cyber Z Front. De acordo com jornais locais, Trepova teria levado uma bomba camuflada em uma estatueta que foi entregue ao blogueiro durante a conferência. O último balanço divulgado pelas autoridades informa que 32 pessoas ficaram feridas no ataque, sendo oito em estado grave. Segundo a agência estatal Tass, Trepova passou 10 dias presa em 2022 por protestar contra a ofensiva russa. Ainda nesta segunda, o governo da Rússia acusou a Ucrânia de ter organizado o atentado, contando com a cumplicidade de partidários de Alexei Navalny, opositor russo que está preso. “Foi estabelecido que o ato terrorista cometido em 2 de abril em São Petersburgo (…) foi planejado pelos serviços especiais ucranianos, que recrutaram agentes entre os que colaboram com o chamado Fundo Anticorrupção Navalny”, informou o comitê antiterrorismo russo, que citou Daria Trepova.

*Com informações da AFP