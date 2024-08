Rússia promete ‘resposta dura’ a novos ataques ucranianos

Pelo sexto dia consecutivo, país combate as forças ucranianas que entraram na região de Kursk na terça-feira (6), o que provocou o êxodo em massa de russos das cidades fronteiriças

EFE/EPA/Russian Emergencies Ministry Pelo menos 84 mil pessoas deixaram as cidades próximas da fronteira com a Ucrânia, na região de Kursk, nos últimos dias



A resposta da Rússia aos ataques ucranianos contra infraestruturas civis do país com o objetivo de intimidar a população “não demorará a chegar” e será “dura”, segundo promessa, neste domingo (11), da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova. “Condenamos veementemente estes atos terroristas bárbaros que visam destruir infraestruturas civis, matar e intimidar a população”, afirmou a diplomata russa, ao comentar o bombardeio noturno em Kursk e outras regiões da Rússia com drones e mísseis. Zakharova garantiu que os “organizadores e perpetradores destes crimes”, tanto na Ucrânia como no exterior, serão responsabilizados.

“A dura resposta das Forças Armadas Russas não demorará a chegar”, destacou. Por sua vez, as autoridades de Kursk, onde 14 drones e quatro mísseis Tochka-U foram abatidos ontem à noite (10), aumentaram para 15 o número de feridos no bombardeio, que danificou vários edifícios. Outros 16 drones foram abatidos nas regiões de Belgorod, Bryansk, Voronezh e Oryol, segundo o Ministério da Defesa russo. Pelo sexto dia consecutivo, a Rússia combate as forças ucranianas que entraram na região de Kursk na terça-feira, o que provocou o êxodo em massa de russos das cidades fronteiriças.

Segundo dados deste domingo (11), pelo menos 84 mil pessoas deixaram as cidades próximas da fronteira com a Ucrânia, na região de Kursk, nos últimos dias. Ao mesmo tempo, as autoridades de outra região fronteiriça, Belgorod, também relataram hoje a fuga da população de algumas cidades adjacentes à vizinha Kursk devido ao medo da intensificação dos ataques ucranianos.

*Com informações da EFE