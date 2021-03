Rússia registra primeira vacina contra a Covid-19 para animais

Diretor Centro Federal de Saúde Animal, Konstantin Savenkov, garantiu que a produção em larga escala da Carnivac-Cov começará em abril deste ano

EFE/EPA/Leszek Szymanski Testes clínicos do imunizante foram realizados com cães, gatos, raposas, visons e outros animais



A Rússia anunciou o registro da primeira vacina contra a Covid-19 destinada aos animais. Batizado de Carnivac-Cov, o imunizante foi anunciado pelo Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária nesta quarta-feira, 31. A vacina foi elaborada pelo Centro Federal de Saúde Animal e segundo o diretor, Konstantin Savenkov, contém o vírus inativado. Ele explicou ainda que os testes clínicos do imunizante foram realizados com cães, gatos, raposas, visons e outros animais. De acordo com Savenkov, os resultados obtidos nos testes comprovam que o imunizante “é seguro e fria imunidade”, já que os animais vacinados tiveram geração de anticorpos contra a Covid-19. No momento, os pesquisadores estão avaliando a duração da imunidade gerada pela vacina, que, no momento, é de seis meses segundo os desenvolvedores. Por fim, o diretor garantiu que a produção em larga escala da Carnivac-Cov começará em abril deste ano.

*Com informações da EFE