Rússia retira crianças de zonas bombardeadas na fronteira com a Ucrânia

Ação acontece após bombardeios e incursões no território russo se multiplicarem nas últimas semanas

ARIS MESSINIS / AFP Tropas ucranianas disparam com foguetes terra-superfície MLRS em direção a posições russas



A Rússia retira desde esta quarta-feira, 31, centenas de crianças de regiões de fronteira com a Ucrânia, alvos de intensos bombardeios nos últimos dias. Segundo o Kremlin, a situação nessas regiões é “alarmante”. Nas últimas semanas, os bombardeios e incursões na Rússia se multiplicaram, entre eles alguns dos mais graves, como o ataque contra Moscou na terça-feira, 30, e uma incursão armada na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, na semana passada. O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, anunciou nesta quarta o início da evacuação de menores em duas localidades alvos de disparos de artilharia e morteiros. “A partir de hoje estamos evacuando nossas crianças dos distritos de Shebekino e Graivoron”, disse. “Um primeiro grupo de 300 crianças será enviado hoje para Voronej”, cidade cerca de 250 quilômetros ao nordeste. Um jornalista da agência Ria Novosti disse que diversos ônibus com cerca de 150 pessoas chegaram à cidade. Enquanto isso, as tensões com o Ocidente aumentaram nesta quarta-feira, após a Alemanha anunciar uma drástica redução do corpo diplomático russo em seu território, com o fechamento de quatro dos cinco consulados. Moscou rejeitou a decisão como “provocação impensada” e prometeu uma “resposta justa”. Em Washington, o Pentágono anunciou um novo pacote de armas de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,53 bilhão) para a Ucrânia, incluindo sistemas de defesa aérea e dezenas de milhões de cartuchos de munição.

*Com informações da AFP.