Rússia testa míssil balístico intercontinental com sucesso, segundo Ministério da Defesa

Lançamento foi realizado a partir de um submarino nuclear de quarta geração e é o primeiro após governo russo revogar sua ratificação do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares

RUSSIAN DEFENCE MINISTRY / AFP Míssil possui alcance de 8 mil quilômetros e comprimento de 12 metros, podendo ser equipado com dez ogivas nucleares



A Rússia anunciou neste domingo, 5, que realizou com sucesso um teste de lançamento de um míssil balístico intercontinental capaz de transportar ogivas nucleares, a partir de um submarino nuclear de quarta geração. O lançamento do míssil Bulava, o primeiro em aproximadamente um ano, foi realizado logo após a Rússia revogar sua ratificação do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBT, na sigla em inglês). “O novo submarino nuclear estratégico Imperador Alexandre III disparou com sucesso o míssil balístico intercontinental Bulava” do mar Branco, informou o Ministério da Defesa russo em comunicado. O míssil atingiu seu alvo, localizado em um campo de teste na península de Kamchatka, no extremo leste russo, “no hora prevista”, acrescentou.

Com alcance de 8 mil quilômetros e comprimento de 12 metros, o Bulava (SS-NX-30 na classificação da Otan) pode ser equipado com dez ogivas nucleares. O submarino Imperador Alexandre III, da classe Borei, está equipado com 16 mísseis Bulava, segundo os militares russos. Desde o início do conflito na Ucrânia, em fevereiro de 2022, altos funcionários russos ameaçaram em diversas ocasiões utilizar armas nucleares, embora em outras, Putin tenha demonstrado cautela a este respeito. Moscou implantou armas nucleares táticas em Belarus, o seu aliado mais próximo, no verão de 2023.

*Com informações da agência AFP