Chefe do Conselho de Segurança da Rússia chega ao Irã em meio a tensão no Oriente Médio

Pedro Pardo/AFP Questões “regionais e globais” também serão discutidas, informou comunicado



O chefe do Conselho de Segurança da Rússia e ex-ministro da Defesa, Serguei Shoigu, chegou nesta segunda-feira (5) ao Irã para se reunir com o novo líder da república islâmica, Masoud Pezeshkian. De acordo com um comunicado do Conselho de Segurança, Shoigu se reunirá com seu homólogo, Ali Akbar Ahmadian, e com o chefe do Estado-Maior iraniano, Mohamed Bageri. A nota, citada pela agência de notícias “Interfax”, especifica que Shoigu planeja abordar com os seus homólogos iranianos uma vasta gama de questões relacionadas com a cooperação bilateral, que vão da economia à segurança.

Questões “regionais e globais” também serão discutidas, segundo o comunicado. A visita de Shoigu a Teerã ocorre em meio à escalada no Oriente Médio após o assassinato do líder político do movimento islâmico palestino Hamas, Ismail Haniyeh. O ataque que o vitimou foi condenado pelo Kremlin. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, conversou hoje com seus homólogos dos países do G7 para alertá-los de que poderia ocorrer um ataque de forças do Irã e do Hezbollah contra Israel dentro de 24 horas, segundo informou o portal “Axios”.

O próprio Irã reiterou nesta segunda-feira (5) que “é necessário castigar Israel” após o assassinato de Haniyeh, mas afirmou que Teerã não é responsável pela escalada no Oriente Médio. “O Irã atua no marco da Carta das Nações Unidas e do direito internacional e toma medidas sérias para proteger sua segurança nacional com o objetivo de castigar o agressor, criar dissuasão e defender sua segurança”, declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Nasser Kanani, em sua coletiva de imprensa semanal, segundo informou a agência de notícias local “IRNA”

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte