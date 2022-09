Rússia veta emissão de passaporte para reservistas como forma de impedi-los de fugir do país

Êxodo da última semana fez as passagens aéreas se esgotarem e imagens de satélite capturaram filas quilométricas nas fronteiras

REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY Reservistas estão impedidos de deixar a Rússia



Diante das fugas das constantes fugas dos russos reportadas desde que o presidente Vladimir Putin iniciou uma mobilização militar para convocar novos soldados para guerra, o governo da Rússia passou a vetar a emissão de passaporte para reservistas como forma de impedi-los de deixar o país. Segundo o Kremlin, será negada a concessão do documento a cidadãos russos que foram convocados para o conflito. “Não teremos capacidade de assegurar a ordem e a segurança, caso este fluxo continue a crescer”, disse Serguei Menialo, governador de Ossétia do Norte, pontuando que o banimento não se aplica a turistas, moradores e a cidadãos da Geórgia —um dos destinos mais populares entre os milhares que têm tentado deixar a Rússia. A medida se soma a outro anúncio, este do governo encrave separatista russo da Ossétia do Norte, que impõe restrições à passagem de veículos russos que tentarem deixar o país. O êxodo da última semana fez as passagens aéreas se esgotarem, de modo que os russos tiveram de recorrer as vias terrestres. Imagens de satélite registraram filas quilométricas de carros nas fronteiras russas com Geórgia e Mongólia. O Kremlin chegou a admitir erros na abrangência da mobilização, mas não descartou a possibilidade de ordenar o fechamento das fronteiras para conter a diáspora.

*Com informações da Reuters