Rússia volta a reduzir fornecimento de gás à Europa um dia após bombardeio

Moscou afirma que a Gazprom suspendeu as entregas para a Letônia devido ‘à violação das condições de abastecimento’

John MacDougall/AFP - 08/11/2021 Anúncio ocorreu depois que a Gazprom reduziu drasticamente suas entregas para a Europa através do gasoduto Nord Stream



A Rússia mais uma vez reduziu suas entregas de gás para o Ocidente neste sábado, 30, suspendendo o fornecimento para a Letônia um dia após o bombardeio mortal de uma prisão onde ucranianos eram mantidos detidos. “Hoje, a Gazprom suspendeu as entregas de gás para a Letônia devido à violação das condições de abastecimento”, informou a gigante russa em comunicado no Telegram. Este anúncio ocorre depois que a Gazprom reduziu drasticamente suas entregas para a Europa esta semana através do gasoduto Nord Stream, citando a necessidade de manutenção de uma turbina.

Moscou já havia cortado pela metade seu volume de entrega em junho, dizendo que o gasoduto não poderia operar normalmente sem uma turbina, que está sendo reparada no Canadá e que ainda não foi devolvida devido às sanções ocidentais. Desde então, Alemanha e Canadá concordaram em enviar o equipamento de volta à Rússia, mas a turbina ainda não foi entregue. Enquanto isso, os ataques continuam no leste e no sul da Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chamou o bombardeio de uma prisão que matou mais de 50 pessoas como um “crime de guerra russo deliberado”. O governo de Vladimir Putin acusou as forças ucranianas de serem responsáveis pelo ataque à prisão de Olenivka.

*Com informações da AFP