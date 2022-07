Zelensky e esposa posam para Vogue em meio à guerra e revoltam a internet

Internautas criticaram a decisão do casal de terem feito um ensaio fotográfico durante o conflito com a Rússia que já está em seu sexto mês e deixou centenas de mortos e milhões de desabrigados

Reprodução/Vogue Zelensky e Olena estão presentes na edição de outubro da revista Vogue



A capa da revista Vogue de outubro revoltou a internet. Olena Zelenska está estampada nela e no interior é possível ver seu marido, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, país que há seis meses sofre com os bombardeios russos que ocasionaram em uma guerra que não está perto do fim e já deixou centenas de mortos. “Primeira-dama Olena Zelenska, Kyiv, Ucrânia, julho de 2022 / Para @VogueMagazine ser destaque na revista Vogue, outubro de 2022”, escreveu a fotógrafa Annie Leibovitz em seu Instagram, ao fazer a divulgação. Apesar de ter sido apelidada pela revista como “rosto da coragem”, essa não foi a opinião dos internautas quando se depararam com a capa. A decisão do casal ucraniano de aceitar posar para fotos em meio a um conflito revoltou a internet, que fez durar críticas aos dois e classificaram a escolha, tanto da revista como de Zelensky e Olena, como uma “espetacularização da guerra”. Alguns até questionaram se o líder ucraniano está com tempo livre para posar para fotos enquanto soldados e civis estão morrendo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Annie Leibovitz (@annieleibovitz)

Apesar dos comentários negativos, também teve aqueles que apoiaram a decisão do casal. A ativista ucraniana Val Voshchevska foi uma delas. Ela utilizou suas redes sociais para apontar pontos positivos na decisão do casal que vão além de terem aceitado ou não na escolha, mas se relaciona com o empoderamento feminino. “Já pensou que veria uma primeira-dama FEMININA sentada como uma chefe em uma pose muito “masculina” na capa de uma revista, mostrando ao mundo que ela é poderosa e forte como o inferno?”, escreveu a criadora de conteúdos que é especialista em comunicações estratégicas. Para ela, como ucraniana, foi emocionante ver um ato como esse e foi por essa razão que ela resolveu explicar a importância dessa representatividade. “Quase chorei quando vi esta foto, e não pude deixar de escrever esta breve explicação para você sobre por que esta foto da primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, é icônico”, acrescentou.

Para além das críticas ou da decisão certa ou errada, a edição da Vogue que vai ser disponibilizada em outubro, traz uma entrevista com o casal onde a primeira-dama fala sobre tudo desde o começo do conflito, inclusive sobre a sua sensação ao ser notificada que ela e os filhos eram os “alvos nº 2 dos russos” e como conseguiu transformar sua angústia em força para encarar está guerra e não ficar “paranoica” com tudo o que está acontecendo em seu país. Na entrevista, ela também falou que: “Estamos ansiosos pela vitória. Sem dúvida prevaleceremos. E é isto que nos faz continuar.” As fotos foram realizadas no complexo presidencial e no aeroporto Antonov, em Hostomel.