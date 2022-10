Zelensky recupera região anexada pela Rússia e planeja novos avanços

Presidente da Ucrânia anunciou que cidade estratégica de Lyman, localizada em Donetsk, está ‘completamente livre’

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou neste domingo, 2, que a cidade estratégica de Lyman, localizada em Donestk, um dos territórios anexados pela Rússia, está ‘completamente livre’ das tropas de Moscou. “Às 12h30 (6h30 de Brasília) Lyman está completamente livre. Obrigado aos nossos militares”, declarou o presidente em um vídeo publicado nas redes sociais. O anúncio vem dois sias após Vladimir Putin assinar a anexação de quatro territórios parcialmente ocupados pela Rússia: Donetsk, Luhansk, Zaporizhiae Kherson. Zelensky celebrou os avanços de suas tropas e afirmou que na próxima semana “novas bandeiras ucranianas serão hasteadas no Donbass”, no leste do país, onde o exército ucraniano está contra-atacando. Desde o começo de setembro, a Ucrânia tem tido bons ganhos na guerra que já dura sete meses. Durante o anúncio realizado neste domingo, o líder ucraniano enviou uma mensagem aos soldados e autoridades da Rússia: “Enquanto não resolverem o problema de quem começou tudo, quem desencadeou esta guerra sem sentido contra a Ucrânia, morrerão um a um, tornando-se bodes expiatórios, porque não admitem que esta guerra é um erro histórico para a Rússia”. No sábado, 1, as autoridades da Ucrânia já tinham notificado sobre a conquista de Lyman. Os russos, por outro lado, falaram que se tratava de uma retirada “linhas mais favoráveis”. A perda de Lyman é um duro revés para Moscou.

Controlada pelos russos desde maio, o local atua há meses como um centro de logística e transporte que ancora as operações russas no norte da região. Sua captura é o segundo maior ganho de Kiev desde que uma contra-ofensiva relâmpago retomou áreas da região de Kharkiv este mês. Com as derrotas militares da Rússia, analistas temem que o presidente Putin recorra às armas nucleares para defender seu território. Após a retirada das forças russas de Lyman, o líder checheno Ramzan Kadírov disse que Moscou deveria considerar o uso de armas nucleares de “baixa potência”. No campo de batalha, com a libertação de Lyman as tropas ucranianas parecem recuperar forças. “Estou otimista e muito motivado. Vejo a atividade na linha de frente e os territórios que estamos recuperando”, afirmou um soldado ucraniano de 33 anos, que se identificou como “Humo”.

*Com informações da AFP