Espanha e Portugal incluem Ucrânia na candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2030

A Copa do Mundo de 2022 será realizada no Catar



A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) incorporaram a Federação Ucraniana de Futebol (UAF) na candidatura para organizar a Copa do Mundo de 2030. A proposta de mudança no projeto foi oficializada nesta quarta-feira, 5, em Nyon, na Suíça, e contou com o apoio do presidente da Uefa, Aleksander Ceferin. Além de ser uma forte mensagem de apoio e de solidariedade ao povo ucraniano, que sofre com a invasão russa desde o início do ano, espanhóis e portugueses entendem que a atitude é uma forma de aumentar as chances de vitória. Vale lembrar que a candidatura ibérica concorre com a sul-americana – Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai também já oficializaram o desejo de receber o Mundial. A edição de 2026, por sua vez, também acontecerá em mais de um país, tendo Estados Unidos, México e Canadá como sedes.