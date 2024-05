Sadiq Khan, do Partido Trabalhista, foi reeleito para seu terceiro mandato como prefeito de Londres, um feito inédito na capital britânica. Khan, que é filho de imigrantes paquistaneses e o primeiro prefeito muçulmano de Londres, venceu a candidata conservadora Susan Hall por uma margem maior do que em sua primeira reeleição, em 2021. Aos 53 anos e no cargo desde 2016, ele superou assim os dois mandatos de seu antecessor, Boris Johnson, ex-primeiro-ministro britânico. Em seu discurso após a vitória, o trabalhista afirmou que é uma honra servir à cidade e prometeu retribuir a confiança dos eleitores, trabalhando por uma Londres mais “justa, segura e verde”. “É a honra da minha vida servir à cidade que amo”, declarou.

Como prefeito, Khan foi um crítico do Brexit, dos líderes conservadores e teve embates com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele se destacou como símbolo da diversidade do país, vindo de uma família de origem humilde e com uma trajetória marcada pelo trabalho duro e pela superação de preconceitos. O prefeito londrino iniciou sua carreira política aos 15 anos, filiando-se ao Partido Trabalhista. Ele foi eleito conselheiro em Wandsworth em 1994 e, posteriormente, deputado por Tooting em 2005. Em 2008, tornou-se o primeiro muçulmano a ocupar um cargo de ministro no governo, sendo responsável pelas Comunidades e, depois, pelos Transportes.

*Com informações da AFP