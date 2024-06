Sagui-pigmeu dá à luz gêmeos no Simbio Wildlife Park na Austrália

Filhotes da menor espécie do mundo pesam apenas 15 gramas cada um, o equivalente a uma ameixa vermelha

Reprodução/Instagram/@symbiowildlifepark Filhotes nasceram dos papais Mateo e Pepper



Uma sagui-pigmeu fêmea deu à luz gêmeos no Simbio Wildlife Park, localizado na cidade australiana de Helensburgh. Essa espécie de macaco é considerada a menor do planeta, o que resultou em dois filhotes recém-nascidos com apenas 15g cada, aproximadamente o peso de uma ameixa vermelha. Os filhotes, nascidos dos pais Pepper e Mateo, estão se desenvolvendo bem, de acordo com uma postagem feita no perfil do zoológico no Instagram. Os gêmeos já estão encantando visitantes e funcionários com seus tamanhos minúsculos e suas travessuras adoráveis.

De acordo com o tabloide “Daily Star”, os saguis-pigmeus são nativos das florestas tropicais da Amazônia e podem atingir entre 12 cm e 15 cm de altura. Além disso, esses animais são conhecidos por serem ativos, sociais e desempenham um papel fundamental no ecossistema, ajudando na dispersão de sementes e na polinização.

Publicado por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA