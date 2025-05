Saiba quem era Mohammad Sinwar, líder do Hamas que foi morto por Israel, segundo Netanyahu

Mohammad Sinwar foi identificado como um dos principais responsáveis pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que resultou na morte de mais de 1.200 israelenses

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou a morte de Mohammad Sinwar, que era considerado o líder do Hamas em Gaza. A operação que resultou em sua morte ocorreu em janeiro, quando o Exército israelense atacou um hospital no sul da Faixa de Gaza, visando especificamente o comandante do grupo. Sinwar, irmão do ex-líder Yahya Sinwar, assumiu a liderança do Hamas após a morte deste. Mohammad Sinwar foi identificado como um dos principais responsáveis pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que resultou na morte de mais de 1.200 israelenses. Sua liderança no grupo foi marcada por uma postura agressiva e pela continuidade da linha-dura do Hamas, que se opõe firmemente a Israel.

Antes de se tornar líder, Sinwar tinha uma trajetória militar significativa, tendo comandado a Brigada Khan Younis até 2016. As autoridades israelenses o viam como um estrategista militar mais experiente do que seu irmão, o que aumentava a preocupação em relação às suas ações e decisões à frente do Hamas. A morte de Mohammad Sinwar representa um golpe para a estrutura de comando do Hamas, que tem enfrentado pressões intensas em meio ao conflito em Gaza.

