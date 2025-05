Hamas diz ter chegado a acordo com enviado dos EUA para cessar-fogo permanente em Gaza

O Hamas afirmou nesta quarta-feira (28), ter alcançado um acordo com o enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, sobre “um quadro geral para um cessar-fogo permanente” na Faixa de Gaza. Segundo o grupo, o entendimento prevê “grandes esforços para pôr fim à guerra brutal contra a Faixa de Gaza”.

De acordo com o Hamas, o acordo delineado com Witkoff inclui fluxo de ajuda humanitária, cessar-fogo permanente, gestão profissional dos assuntos do território e a “retirada completa das forças de ocupação Israel da Faixa de Gaza imediatamente após o anúncio do acordo”. O comunicado afirma ainda que está prevista uma troca de prisioneiros. O Hamas anunciou a libertação de “dez prisioneiros israelenses e a entrega de alguns corpos”, em troca da soltura de “um número acordado de prisioneiros palestinos, sob garantia dos mediadores”.