Salvadorenho deportado por engano nos EUA é liberado da prisão

Kilmar Ábrego García se tornou símbolo das políticas de deportação em massa de imigrantes implementadas pelo governo de Donald Trump

Casa Solo/EFE O salvadorenho Kilmar Ábrego (c) posando nesta sexta-feira, em Maryland (EUA). após ser libertado



Kilmar Ábrego García, cidadão salvadorenho que foi deportado dos Estados Unidos por engano e posteriormente preso sob acusação de tráfico de migrantes indocumentados, foi libertado nesta sexta-feira (22), segundo informou seu advogado. Residente em Maryland e casado com uma americana, Ábrego García se tornou símbolo das políticas de deportação em massa de imigrantes implementadas pelo governo de Donald Trump. Ele foi enviado a El Salvador em março junto a mais de 250 homens, a maioria acusada de pertencer a gangues estrangeiras.

Posteriormente, o governo norte-americano reconheceu que sua deportação ocorreu por um “erro administrativo”, já que uma ordem de deportação contra ele havia sido revogada em 2019. “Hoje, Kilmar Ábrego García está livre. Ele está a caminho de Maryland para se reunir com sua família após ter sido preso, deportado e encarcerado ilegalmente”, afirmou Sean Hecker, advogado do salvadorenho.

Segundo Hecker, Ábrego García agradece ao sistema judicial americano pelo respeito ao devido processo. Após retornar aos EUA em junho, o governo iniciou um processo contra Ábrego García no Tennessee, acusando-o de facilitar a entrada ilegal de migrantes. Em 23 de julho, um juiz determinou sua liberdade enquanto aguarda o julgamento, marcado para 27 de janeiro de 2026.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira