Santiago Peña é eleito o novo presidente do Paraguai e mantém hegemonia da direita no país

Economista superou o líder liberal Efraín Alegre e vai suceder o presidente Mario Abdo Benítez a partir de 15 de agosto

NORBERTO DUARTE / AFP Santiago Peña comemora em Assunção a vitória na disputa presidencial



O economista Santiago Peña, de 44 anos, do Partido Colorado, foi eleito o novo presidente do Paraguai e manteve a hegemonia da direita do país. Em um processo eleitoral marcado por denúncias de corrupção contra importantes dirigentes do partido da situação, Peña, com 42,67% dos votos, superou o líder liberal Efraín Alegre, que teve 27,5% dos votos, e Payo Cubas, que recebeu 22,9% dos votos. O economista vai suceder o presidente Mario Abdo Benítez a partir de 15 de agosto por um mandato de cinco anos. A eleição presidencial no Paraguai tem apenas um turno e é vencida por maioria simples. O Partido Colorado governou o país durante a maior parte das últimas sete décadas, sob a ditadura e sob a democracia, com uma breve interrupção durante o governo do esquerdista Fernando Lugo, entre 2008 e 2012, que sofreu um impeachment um ano antes do fim de seu mandato. Em suas primeiras palavras como presidente eleito, Peña agradeceu o apoio do ex-presidente Horacio Cartes, seu padrinho político sob sanções dos Estados Unidos, que o classificam como “significativamente corrupto”. “Muito obrigado meu querido presidente da Associação Nacional Republicana, Horacio Cartes. Admiro a imensidão de sua obstinada dedicação ao partido”, discursou Peña ao lado do ex-presidente, diante dos aplausos de apoiadores na sede de campanha. Pouco após o anúncio da justiça eleitoral, Alegre reconheceu a derrota. “O esforço não foi suficiente. O povo em sua maioria votou pela mudança, mas pela divisão não foi possível. A cidadania nos ensina que unidos somos maioria”, disse à imprensa.