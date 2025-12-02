Jovem Pan > Notícias > Mundo > Se a Europa quiser guerra com a Rússia, ‘estamos prontos’, diz Putin

Se a Europa quiser guerra com a Rússia, ‘estamos prontos’, diz Putin

Presidente russo acusou os europeus de quererem impedir os esforços dos Estados Unidos para pôr fim ao conflito na Ucrânia

  Por Jovem Pan
  02/12/2025 13h04 - Atualizado em 02/12/2025 13h09
Foto de Alexey DANICHEV / POOL / AFP Nesta fotografia distribuída pela agência estatal russa Sputnik, o presidente russo Vladimir Putin se encontra com o presidente do Novo Desenvolvimento à margem do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (SPIEF), em São Petersburgo, em 18 de junho de 2025. A 28ª edição do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (SPIEF) acontece de 18 a 21 de junho de 2025, no Centro de Convenções e Exposições ExpoForum, em São Petersburgo. (Foto de Alexey DANICHEV / POOL / AFP) Putin fez a declaração antes de uma reunião crucial com enviados americanos em Moscou

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira (2) que não deseja uma guerra com a Europa, mas que, se os europeus iniciarem um conflito, seu país está preparado, em uma declaração à imprensa antes de uma reunião crucial com enviados americanos em Moscou. “Não temos intenção de ir à guerra com a Europa, mas, se a Europa quiser e começar, estamos prontos”, declarou Putin, que acusou os europeus de quererem impedir os esforços dos Estados Unidos para pôr fim à guerra na Ucrânia.

*Com informações da AFP

