Trump acusa Honduras de ‘tentar mudar’ o resultado da eleição presidencial

Em publicação na ‘Truth Social’, presidente norte-americano faz um alerta: ‘Se conseguirem (mudar o vencedor), haverá consequências terríveis!’

EFE/EPA/KIYOSHI OTA / BLOOMBERG POOL E MARVIN RECINOS / AFP Empresário e candidato a presidente de Honduras, Nasry Asfura, é apoiado pelo presidente dos EUA, Donald Trump



O presidente dos EUA, Donald Trump, acusa Honduras de “tentar mudar” os resultados da eleição presidencial do país. Com 57,03% das urnas apuradas e uma diferença de 515 votos, o empresário Nasry Asfura, apoiado pelo republicano, está em empate técnico com o apresentador de televisão Salvador Nasralla. A declaração foi feita na noite desta segunda-feira (1º), através de sua conta na Truth Social.

A acusação é seguida de um alerta: “Se conseguirem (mudar os resultados), haverá consequências terríveis!” No post, Trump diz ainda que a apuração foi interrompida “abruptamente” quando “apenas 47% dos votos haviam sido contabilizados”. “Centenas de milhares de hondurenhos precisam ter seus votos computados. A democracia precisa prevalecer”, continuou. Em Honduras, a contagem é feita manualmente voto a voto.

Mais cedo, a presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do país, Ana Paola Hall, pediu “paciência e prudência”. “A tranquilidade com que o processo foi conduzido deve ser mantida até o seu término, com a divulgação dos resultados”, completou.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert