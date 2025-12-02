Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump acusa Honduras de ‘tentar mudar’ o resultado da eleição presidencial

Trump acusa Honduras de ‘tentar mudar’ o resultado da eleição presidencial

Em publicação na ‘Truth Social’, presidente norte-americano faz um alerta: ‘Se conseguirem (mudar o vencedor), haverá consequências terríveis!’

  • Por Jovem Pan
  • 02/12/2025 08h29
EFE/EPA/KIYOSHI OTA / BLOOMBERG POOL E MARVIN RECINOS / AFP Empresário e candidato a presidente de Honduras, Nasry Asfura, é apoiado pelo presidente dos EUA, Donald Trump Empresário e candidato a presidente de Honduras, Nasry Asfura, é apoiado pelo presidente dos EUA, Donald Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, acusa Honduras de “tentar mudar” os resultados da eleição presidencial do país. Com 57,03% das urnas apuradas e uma diferença de 515 votos, o empresário Nasry Asfura, apoiado pelo republicano, está em empate técnico com o apresentador de televisão Salvador Nasralla. A declaração foi feita na noite desta segunda-feira (1º), através de sua conta na Truth Social.

A acusação é seguida de um alerta: “Se conseguirem (mudar os resultados), haverá consequências terríveis!” No post, Trump diz ainda que a apuração foi interrompida “abruptamente” quando “apenas 47% dos votos haviam sido contabilizados”. “Centenas de milhares de hondurenhos precisam ter seus votos computados. A democracia precisa prevalecer”, continuou. Em Honduras, a contagem é feita manualmente voto a voto.

O candidato presidencial de Honduras pelo Partido Nacional, Nasry Asfura, faz um sinal de positivo após votar em Tegucigalpa em 30 de novembro de 2025. Os hondurenhos votaram para presidente em 30 de novembro de 2025, em meio a ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, de cortar a ajuda ao país caso seu candidato preferido perca.

Com 57,03% das urnas apuradas, o empresário Nasry Asfura (foto), apoiado por Donald Trump, está em empate técnico com o apresentador de televisão Salvador Nasralla

Mais cedo, a presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do país, Ana Paola Hall, pediu “paciência e prudência”. “A tranquilidade com que o processo foi conduzido deve ser mantida até o seu término, com a divulgação dos resultados”, completou.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert

