‘Se essas palavras chegarem a vocês, Israel conseguiu me matar’, escreveu jornalista da Al Jazeera antes de morrer
Anas al Sharif escreveu o bilhete em abril e pediu para ser divulgada após seu falecimento
O jornalista Anas al Sharif, morto em um bombardeio de Israel, escreveu, em abril, uma mensagem póstuma para ser divulgado em caso de falecimento. Na mensagem ele pele que “não esqueçam Gaza”. “Este é meu testamento e minha última mensagem. Se estas palavras chegarem a vocês, saibam que Israel conseguiu me matar e silenciar minha voz”, afirma. Anas al Sharif, um conhecido correspondente da Al Jazeera de 28 anos, foi considerado por Israel como “terrorista que se fazia passar por jornalista”. O Exército israelense confirmou que efetuou um ataque contra ele no domingo (10). Este foi o ataque mais recente contra jornalistas nos 22 meses de guerra na Faixa de Gaza. Quase 200 profissionais da imprensa morreram no conflito, segundo organizações civis.
A emissora Al Jazeera informou que dois correspondentes e três cinegrafistas do veículo foram mortos após um bombardeio israelense sobre sua tenda na Cidade de Gaza. “O jornalista da Al Jazeera Anas al Sharif foi morto junto com três colegas no que parece ser um ataque israelense direcionado, disse o diretor do hospital Al Shifa na Cidade de Gaza”, declarou a emissora com sede no Catar. O repórter, de 28 anos, “morreu no domingo depois que uma tenda para jornalistas fora atingida do lado de fora da entrada principal do hospital. O conhecido correspondente da Al Jazeera em árabe reportou informações extensivamente do norte de Gaza”, acrescentou.
A Al Jazeera disse posteriormente que cinco de seus funcionários morreram no bombardeio e identificou os outros como o correspondente Mohammed Qreiqeh e os cinegrafistas Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal e Moamen Aliwa. Por anos, a Al Jazeera e Israel mantiveram uma relação conflituosa, com vetos ao canal para trabalhar no país e invasões a seus escritórios, em meio à guerra em Gaza. O Catar, que financia parcialmente a Al Jazeera, abrigou um escritório para os líderes políticos do Hamas e foi sede de conversas indiretas entre Israel e o movimento islamista palestino. A RSF indicou no início de julho que mais de 200 jornalistas morreram em Gaza desde o início da guerra, incluindo vários da Al Jazeera.
*Com informações da AFP
