Palestinos se reúnem em Gaza para funeral de jornalistas da Al Jazeera mortos em bombardeio de Israel
Cinco jornalistas que morreram no ataque são os repórteres Anas al Sharif e Mohammed Qreiqeh, além dos cinegrafistas Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal e Moamen Aliwa
Os funerais dos cinco jornalistas do canal Al Jazeera (Catar) que faleceram no domingo em um ataque israelense na Faixa de Gaza, incluindo um repórter muito conhecido, começaram nesta segunda-feira (11) no território palestino devastado por 22 meses de guerra. Os cinco jornalistas que morreram no ataque são os repórteres Anas al Sharif e Mohammed Qreiqeh, além dos cinegrafistas Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal e Moamen Aliwa. Um jornalista independente, Mohammed Al Khaldi, que colaborava ocasionalmente com meios de comunicação locais, também morreu o ataque israelense, segundo o diretor do hospital Al Chifa. A emissora catari afirmou que seus funcionários morreram em um “ataque israelense direcionado” contra sua tenda na Cidade de Gaza, fora do hospital Al Shifa.
O Exército israelense confirmou que efetuou um ataque contra Anas al Sharif, um conhecido correspondente da Al Jazeera de 28 anos, a quem chamou de “terrorista que se fazia passar por jornalista” Este foi o ataque mais recente contra jornalistas nos 22 meses de guerra na Faixa de Gaza. Quase 200 profissionais da imprensa morreram no conflito, segundo organizações civis. Uma mensagem póstuma de Anas al Sharif, escrita em abril para ser divulgada em caso de falecimento, foi publicada nesta segunda-feira nas redes sociais. Ele pede que “não esqueçam Gaza”. “Este é meu testamento e minha última mensagem. Se estas palavras chegarem a vocês, saibam que Israel conseguiu me matar e silenciar minha voz”, afirma a mensagem.
O Exército de Israel afirmou que Al Sharif era “o chefe de uma célula terrorista da organização terrorista Hamas e preparava ataques com foguetes contra civis e tropas” israelenses. Também publicou nas redes sociais uma selfie do jornalista posando com líderes do Hamas e uma tabela que supostamente mostra os nomes de membros do movimento islamista palestino, na qual aparece o nome do jornalista com seu salário correspondente aos anos de 2013 e 2017.
O primeiro-ministro do Catar, xeque Mohamed bin Abdulrahman Al-Thani, criticou duramente Israel por “um ataque deliberado” contra jornalistas, que “revela crimes inimagináveis”. A ONU condenou o “assassinato” dos repórteres e fez um apelo a Israel para “respeitar e proteger todos os civis, incluindo os jornalistas”. A Al Jazeera condenou “uma tentativa desesperada de silenciar as vozes que denunciam a ocupação israelense”. Segundo o canal, 10 correspondentes da emissora foram assassinados pelo Exército israelense em Gaza desde o início da ofensiva lançada em retaliação ao ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.
