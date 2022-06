Seca no Iraque faz cidade de 3.400 anos reaparecer em meio ao Rio Tigre

Arqueólogos encontraram uma cidade com cerca de 3.400 anos, localizada no Rio Tigre, no Iraque. A descoberta só foi possível devido à seca que atinge o país e abaixou o nível da água no reservatório Mossul. Segundo o jornal Wion News, uma equipe de pesquisadores alemães e curdos foram os responsáveis por localizar a cidade perdida, que continha uma série de grandes edifícios e também um palácio nas ruínas. Estima-se que o local seja Zakhiku, que é da época do Império Mittani da Idade de Bronze entre 1550 e 1350 aC.

O Iraque tem sido fortemente afetado pelas mudanças climáticas. A região do Kemune não recebe chuva há tempos e o sul do país sofre com uma seca extrema. O reservatório de Mossul é a principal fonte de abastecimento de água desde dezembro e tem sido utilizada para evitar a seca das colheitas. A descoberta pegou os pesquisadores de surpresa e os obrigaram a escavar e documentar partes da importante cidade antes que ela ficasse submersa.

A 3400-year-old city, that emerged from the waters of Mosul reservoir, has been discovered in Iraq.

The city is believed to be ancient Zakhiku.@eriknjoka brings you this report

Read more: https://t.co/R2QAiwVvt9 pic.twitter.com/ckF4AA6fsN

— WION (@WIONews) June 13, 2022