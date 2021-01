Secretário de Trump homenageia Ernesto Araújo nas redes sociais: ‘amante da liberdade’

O secretário de estado norte-americano Mike Pompeo, que deve deixar o governo junto ao presidente Donald Trump no dia 20 de janeiro, publicou uma homenagem ao chanceler brasileiro Ernesto Araújo nas redes sociais nesta segunda-feira, 4. “Não há ministro das relações exteriores mais amante da liberdade do que você. Eu, você, liberdade. Que comece o jogo”, afirmou o secretário publicando uma série de fotos de encontros dos dois. “Sua visão, sua coragem e sua dedicação aos ideais que nós mais valorizamos são uma verdadeira bênção. Patriotas brasileiros e americanos vão ficar lado a lado, haja o que houver. Nós sabemos que a liberdade está em risco em todo o mundo. Que começe o jogo!”, respondeu Ernesto Araújo.

There is no more freedom-loving FM than you @ernestofaraujo. You, me, liberty. Game on. pic.twitter.com/ViFGzD4iTh

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 4, 2021