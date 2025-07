Secretário do Tesouro dos EUA se reunirá com delegação chinesa em Estocolmo

Países realizaram duas rodadas de negociações nos últimos meses para reduzir as tensões comerciais, especialmente após o aumento acentuado das tarifas do presidente americano, Donald Trump

EFE/EPA/SOICHIRO KORIYAMA O primeiro encontro foi em Genebra e depois em Londres



O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou nesta terça-feira (22) que se reunirá com uma delegação chinesa na próxima semana, em Estocolmo, antes do prazo de 12 de agosto para a entrada em vigor das novas tarifas. Os Estados Unidos e a China realizaram duas rodadas de negociações nos últimos meses para reduzir as tensões comerciais, especialmente após o aumento acentuado das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump. O primeiro encontro foi em Genebra e depois em Londres. Atualmente, as tarifas são de 10% sobre os produtos americanos e 30% sobre os produtos chineses. A terceira rodada de negociações será realizada na próxima segunda e terça-feira para chegar a um acordo sobre uma provável extensão do prazo, disse Bessent à Fox Business.

“Esse acordo expira em 12 de agosto, e eu estarei em Estocolmo na segunda e terça-feira com meus homólogos chineses, e trabalharemos no que provavelmente será uma extensão dessa data”, acrescentou. Bessent repetiu que Washington também queria discutir outras questões, como a compra de petróleo iraniano e russo pela China sob sanções. Quanto ao restante dos parceiros comerciais dos EUA, para os quais o prazo é 1º de agosto, o secretário espera que as tarifas aumentem se as negociações fracassarem. Desde que retornou à Casa Branca, em janeiro, o presidente Donald Trump impôs uma tarifa universal de 10% sobre aliados e rivais, além de sobretaxas mais altas sobre aço, alumínio e automóveis.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Dezenas de países estão expostos a um aumento de 10% a partir de 1º de agosto, que em alguns casos é exponencial. Na América Latina, os EUA imporiam 30% ao México e 50% ao Brasil, neste último caso principalmente em protesto contra o julgamento do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, que está sendo julgado por uma suposta tentativa de golpe em 2022. Até o momento, Washington só chegou a acordos com o Reino Unido, o Vietnã e a Indonésia.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias