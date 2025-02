Secretário dos EUA diz que o mundo não pode ‘depender da China’

‘Será um país rico e muito poderoso em breve’, disse Marco Rubio, ressaltando o quão ameaçador ele considera a nação asiática para a segurança nacional

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, expressou preocupações sobre a crescente influência da China. “A China será um país rico e muito poderoso em breve”, disse Rubio em entrevista à Fox News. “Não podemos viver em um mundo em que dependemos da China”. Ele enfatizou que a dependência dos EUA em relação à China não é uma opção viável, considerando os chineses como os adversários mais ameaçadores para a segurança nacional americana. Rubio também reafirmou o apoio dos Estados Unidos a Taiwan, alertando que qualquer tentativa de golpe de Estado na ilha será monitorada de perto por Washington.

No que diz respeito à imigração, o secretário destacou que muitos países da América Latina servem como rotas para imigrantes que buscam entrar nos Estados Unidos. Ele ressaltou a importância de que essas nações implementem medidas eficazes para controlar o fluxo migratório, a fim de reduzir a imigração ilegal. Rubio atribuiu a diminuição no número de imigrantes ilegais que chegam aos EUA à administração do presidente Donald Trump. Segundo ele, a abordagem de Trump em relação à imigração foi mais rigorosa em comparação com a administração de Joe Biden, sugerindo que políticas mais firmes são necessárias para lidar com a questão da imigração ilegal.

