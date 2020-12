Seis pessoas desenvolveram reação alérgica grave após vacina da Pfizer, diz órgão dos EUA

Casos eram de mais de uma linha de produção, o que sugere que não foi um problema localizado; mais de 3 mil relataram sintomas que os impossibilitaram de realizar atividades depois da imunização

ADRIANA TOFFETTI/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 17/10/2020 Suíça foi o primeiro país a aprovar registro definitivo da vacina da Pfizer



Seis pessoas desenvolveram uma reação alérgica grave chamada de anafilaxia após receberem a vacina contra a Covid-19 feita pela Pfizer e BioNTech, segundo informou o Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), neste sábado, 19. A agência disse que está investigando a causa das reações alérgicas e quais ligações os seis casos podem ter. Algumas das pessoas são do Alasca, mas outras são de outros lugares, afirmou Tom Clark, uma autoridade do CDC que apresentou dados ao Comitê Consultivo em Práticas de Imunização, ou ACIP, cujos membros se reuniram ontem para votar sobre outra vacina fabricada pela Moderna.

As pessoas afetadas são todos adultos com menos de 65 anos, e a maioria foi hospitalizada, prontamente tratada e submetida à observação, informou Clark. As fotos que receberam eram de mais de uma linha de produção, acrescentou ele, sugerindo que as reações não resultaram de um problema de fabricação localizado. O CDC soube de todos os casos rapidamente por meio de sistemas federais de monitoramento de segurança de vacinas. Das 112.807 pessoas vacinadas registradas no sistema de segurança da vigilância sanitária até sexta-feira, 3.150 relataram sintomas após a vacinação que os impossibilitaram de realizar atividades diárias ou de trabalho. De acordo com Clark, a maioria não requer cuidados médicos.

O ACIP endossou o uso da vacina da Moderna em pessoas com 18 anos ou mais neste sábado. Segundo os membros do painel, os benefícios da inoculação superam os riscos, considerando que milhares de mortes pelo coronavíris tem ocorrido diariamente nos EUA. Órgãos reguladores do Reino Unido afirmaram na semana passada que pessoas com um “histórico significativo” de reações alérgicas não devem receber a vacina contra a Covid-19 da Pfizer e da BioNTech. A recomendação deve durar enquanto autoridades locais investigam dois casos de reação alérgica ocorridos no primeiro dia de vacinação em massa no país. O alerta pode levar autoridades americanas e europeias a restringir a imunização para pessoas com um tipo grave de reação alérgica.

