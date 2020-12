União Europeia iniciará vacinação contra Covid-19 no próximo dia 27

A previsão depende ainda da Agência Europeia de Medicamentos, que deve aprovar o imunizante desenvolvido pela Pfizer e pela BioNTech na segunda-feira

EFE/EPA/VICTORIA JONES / POOL - 09/12/20 A União Europeia já possui contratos com um total de seis fabricantes de futuras vacinas contra Covid-19



A União Europeia anunciou que a vacinação contra a Covid-19 começará nos próximos dias 27, 28 e 29 em todos os países que compõem o bloco. “A entrega começará no dia 26, e então cada Estado precisa se organizar. O importante é que seja um esforço coordenado. É absolutamente normal que haja um pouco de espaço para lançar a vacinação”, explicou o porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer, nesta quinta-feira, 17. Para que isso aconteça, no entanto, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) deve aprovar o imunizante desenvolvida pela Pfizer em parceria com a BioNTech no dia 21.

A Comissão Europeia comunicou ainda o contrato com mais um laboratório que desenvolve vacina contra o novo coronavírus, o sexto firmado pelo bloco para tentar conseguir imunizar toda a população dos 27 países membros. Depois da Pfizer-BionTech, Astrazeneca–Oxford, Johnson & Johnson, CureVac e Moderna, a entidade acertou a compra de cem milhões de doses potencial vacina contra a Covid-19 da Novavax. Uma vez que houver distribuição suficiente para toda a União Europeia, o excedente será doado para países dos Balcãs Ocidentais e outros vizinhos.

