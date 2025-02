Apagão histórico no Chile provoca evacuação do metrô de Santiago

Incidente, que é considerado a mais severa interrupção de energia em 15 anos, impactou a vida de cerca de 20 milhões de chilenos

Javier TORRES / AFP Em plena temporada de verão austral, o Chile enfrenta nesta terça-feira um apagão incomum e massivo devido a uma suposta falha no sistema de energia, que forçou a evacuação do metrô de Santiago e deixou a população confusa



Um grande apagão afetou o Chile, levando à evacuação do metrô de Santiago. Este incidente, que é considerado a mais severa interrupção de energia em 15 anos, impactou a vida de cerca de 20 milhões de chilenos. O evento ocorreu por volta das 15h16, no horário de Brasília, e não foram divulgadas as causas do problema até o momento. A interrupção de energia teve um efeito dominó, resultando no colapso do sistema de transporte público na capital. Em Santiago, muitas pessoas foram forçadas a deixar as estações do metrô, que suspenderam suas operações. As autoridades locais informaram que as estações permanecerão fechadas até que a situação seja normalizada e a energia, seja restabelecida.

As regiões afetadas pelo apagão vão desde Arica e Parinacota, no norte, até Los Lagos, no sul do país. A extensão do problema gerou preocupação entre os cidadãos, que aguardam informações sobre a recuperação do fornecimento de energia. Até agora, não há detalhes sobre a origem da falha que causou essa crise elétrica. As autoridades chilenas estão trabalhando para entender o que provocou essa queda de energia em larga escala.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA