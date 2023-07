Sem citar EUA e União Europeia, Lula diz que outros países poluíram antes da China

Durante a live Conversa com o Presidente, petista recordou sua passagem pela COP de 2009, quando defendeu Pequim das acusações de outros países

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Na Bélgica, Lula participou de encontro com outros líderes progressistas das Américas e da Europa



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu em defesa da China, tida hoje como país mais poluidor do mundo e grande responsável pelo agravamento da crise climática. Em sua live semanal ‘Conversa com o Presidente’, transmitida nesta terça-feira, 18, direto de Bruxelas, na Bélgica, onde o chefe do Executivo federal participa da terceira cúpula entre a União Europeia e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), o petista lembrou que já na COP de 2009, em seu segundo mandato, o Brasil se recusava a adotar esse discurso. “Todo mundo queria culpar a China, e o Brasil disse ‘não’. A gente não vai culpar a China porque teve gente poluindo o planeta antes da China. Não foi a China que fez a revolução industrial. A revolução industrial que poluiu o planeta, vem de 200 anos atrás. Eu quero saber se as pessoas estão pagando a dívida que têm com o planeta Terra”, questionou o presidente.

Naquele ano, ocorria a primeira reunião da COP, ou Conferência das Partes (Conference of the Parties) da ONU. “[A primeira conferência] da qual participei para discutir a questão ambiental foi em 2009, na Dinamarca. Naquela COP, havia uma comunhão de interesses dos países ricos para culpar a China pela poluição do mundo”, disse Lula. O presidente ainda afirmou que aquele encontro também serviu para que os mesmos países acusassem a China de “realizar promessas ambientais que nunca cumpriram”.

Programa Desenrola

Lula também falou em sua live sobre o novo programa de refinanciamento de dívidas lançado pelo governo, o ‘Desenrola Brasil‘, e fez provocações às classes altas do país. “Só quem gosta de dever muito é rico. Tem um ditado que diz que rico tem duas alegrias: uma quando toma dinheiro emprestado, e a outra quando não paga. O pobre tem duas tristezas. Ele não pode tomar dinheiro emprestado. Quando pode, ele não pode pagar”, disse o presidente.